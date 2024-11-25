В Ростовской области жители поселка остались без газа

Фото: Rostov.ru

Жители поселка Ясная Поляна в Ростовской области остались без газа. Об этом сообщает департамент ЖКХ и энергетики.Специалисты занимались прокладкой линии канализации. Буровая машина повредила подземный газопровод на улице 45-я Линия/Богданова, 86 в Ростове, и жители остались без газа.Не исключено, что из-за отключений газа некоторые жильцы могут остаться и без отопления.Специалисты АО «Газпром газораспределение Ростова» уже ведут работы на месте. Ориентировочно закончить ремонт должны к 18:00.