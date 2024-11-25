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В Ростовской области жители поселка остались без газа

В Ростовской области жители поселка остались без газа
Жители поселка Ясная Поляна в Ростовской области остались без газа. Об этом сообщает департамент ЖКХ и энергетики.

Специалисты занимались прокладкой линии канализации. Буровая машина повредила подземный газопровод на улице 45-я Линия/Богданова, 86 в Ростове, и жители остались без газа.

Не исключено, что из-за отключений газа некоторые жильцы могут остаться и без отопления.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Ростова» уже ведут работы на месте. Ориентировочно закончить ремонт должны к 18:00.
Фото: Rostov.ru
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