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В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё пять человек

В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё пять человек
В Ростовской области увеличилось количество летальных исходов от коронавируса. Данные по состоянию на утро 12 июня сообщили в правительстве региона.

Новыми жертвами COVID-19 стали сразу пять человек: 34-летняя женщина с гипертонией и хроническим заболеванием печени, 66-летний мужчина с осложнениями на фоне заболевания сердечно-сосудистой системы, 83-летняя пенсионерка с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 64-летний мужчина с таким же недугом. Впервые за весь период пандемии в Ростовской области от коронавируса умер ребёнок. Болезнь поразила 12-летнего подростка, который страдал тяжёлым врождённым заболеванием центральной нервной системы. Таким образом, на Дону от новой инфекции умерли уже 64 человека.

Всего выявленных случаев в регионе – 7 152.

Теги: коронавирус в Ростове

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