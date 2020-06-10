В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё пять человек
В Ростовской области увеличилось количество летальных исходов от коронавируса. Данные по состоянию на утро 12 июня сообщили в правительстве региона.
Новыми жертвами COVID-19 стали сразу пять человек: 34-летняя женщина с гипертонией и хроническим заболеванием печени, 66-летний мужчина с осложнениями на фоне заболевания сердечно-сосудистой системы, 83-летняя пенсионерка с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 64-летний мужчина с таким же недугом. Впервые за весь период пандемии в Ростовской области от коронавируса умер ребёнок. Болезнь поразила 12-летнего подростка, который страдал тяжёлым врождённым заболеванием центральной нервной системы. Таким образом, на Дону от новой инфекции умерли уже 64 человека.
Всего выявленных случаев в регионе – 7 152.