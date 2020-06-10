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В Ростовской области от коронавируса умер ребёнок

В Ростовской области от коронавируса умер ребёнок
В Ростовской области от коронавируса умер 12-летний ребёнок. Об этом 12 июня сообщили в правительстве региона.

Сообщается, что у маленького пациента были сопутствующие хронические заболевания.
- У ребёнка были тяжёлые врождённые заболеванием центральной нервной системы, - рассказали в правительстве региона.

Школьник – первая жертва коронавируса в области в детском возрасте. До сих пор самому молодому пациенту, умершему от COVID-19, было 28 лет.

Всего на Дону за прошедшие сутки от новой инфекции скончались пять человек. Таким образом, по данным на 12 июня, за весь период жертвами коронавируса в области стали 64 человека.

По данным управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день в регионе по состоянию на утро 12 июня количество заболевших достигло 7 152.

Теги: коронавирус в Ростове

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