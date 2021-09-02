Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону жертвами COVID-19 за сутки стали 28 человек

На Дону жертвами COVID-19 за сутки стали 28 человек
Источник фото: strana-rosatom.ru.

На Дону от COVID-19 за последние сутки скончались 28 человек. Об этом 4 сентября сообщает правительство региона.

В регистре умерших – 12 мужчин, которым было от 52 до 84 лет, и 16 женщин в возрасте от 54 до 87 лет. Кроме коронавируса, пациенты имели различные хронические недуги.

Заболели за последние сутки 479 жителей Ростовской области. Большинство из них – молодые люди трудоспособного возраста – от 18 до 45 лет. В тяжелом состоянии, на ИВЛ, находятся 378 пациентов ковидных госпиталей. Всего лечение в стационарах получают почти четыре тысячи заразившихся.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.