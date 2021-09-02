На Дону жертвами COVID-19 за сутки стали 28 человек

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На Дону от COVID-19 за последние сутки скончались 28 человек. Об этом 4 сентября сообщает правительство региона.В регистре умерших – 12 мужчин, которым было от 52 до 84 лет, и 16 женщин в возрасте от 54 до 87 лет. Кроме коронавируса, пациенты имели различные хронические недуги.Заболели за последние сутки 479 жителей Ростовской области. Большинство из них – молодые люди трудоспособного возраста – от 18 до 45 лет. В тяжелом состоянии, на ИВЛ, находятся 378 пациентов ковидных госпиталей. Всего лечение в стационарах получают почти четыре тысячи заразившихся.