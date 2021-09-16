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В Ростовской области от коронавируса умер 36-летний мужчина

В Ростовской области от коронавируса умер 36-летний мужчина
В Ростовской области от коронавируса умер 36-летний мужчина, сообщает 18 сентября донское правительство. Пациент страдал различными хроническими заболеваниями.

В один день с ним скончались еще 27 жителей региона: одиннадцать мужчин в возрасте от 49 до 92 лет и шестнадцать женщин, которым было от 61 года до 95 лет. За все время пандемии жертвами коронавируса на Дону стали 6 480 человек.

Заболели за последние сутки 456 жителей. Лечатся в ковидных госпиталях – 3 575. Не могут дышать самостоятельно 338 из них.
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