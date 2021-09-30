В Ростовской области еще 28 человек стали жертвами коронавируса

В Ростовской области еще 28 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом сообщает донское правительство.По данным на 2 октября, в регистре умерших - еще 17 женщин, которым было от 59 до 89 лет. Также справиться с тяжелой инфекцией не смогли 11 мужчин. Самому молодому из них было всего 43 года, а самому старшему - 84. Помимо коронавируса, у них были диагностированы другие различные заболевания. В большинстве случаев - сердечно-сосудистые.Всего на территории Ростовской области коронавирусной инфекцией заболели более 139 тысяч человек. Из них 6 860 не смогли побороть опасный вирус и стали жертвами COVID-19.