Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области еще 28 человек стали жертвами коронавируса

В Ростовской области еще 28 человек стали жертвами коронавируса

В Ростовской области еще 28 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом сообщает донское правительство.

По данным на 2 октября, в регистре умерших - еще 17 женщин, которым было от 59 до 89 лет. Также справиться с тяжелой инфекцией не смогли 11 мужчин. Самому молодому из них было всего 43 года, а самому старшему - 84. Помимо коронавируса, у них были диагностированы другие различные заболевания. В большинстве случаев - сердечно-сосудистые.

Всего на территории Ростовской области коронавирусной инфекцией заболели более 139 тысяч человек. Из них 6 860 не смогли побороть опасный вирус и стали жертвами COVID-19.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.