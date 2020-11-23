В Ростовской области женщина на иномарке сбила 59-летнего мужчину

В Ростовской области 59-летний мужчина попал под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 24 ноября в Каменске-Шахтинском.Женщина ехала на автомобиле «Митсубиси» по улице Пионеров. В районе дома № 31 мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, но водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода.- Мужчина получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.По словам очевидцев аварии, у пострадавшего диагностировали перелом ноги. При этом после аварии женщина сообщила, что пешеход сам угодил в лужу и сломал ногу. Впрочем, все обстоятельства случившегося выяснят в ходе расследования.