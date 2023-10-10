В Ростовской области завели дело по факту смертельной аварии с машиной ДПС

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области по факту смертельного ДТП с участием патрульной машины возбудили уголовное дело. Об этом стало известно 10 октября.Жуткая авария случилась 8 октября в хуторе Полтава Чертковского района. Полицейские заметили 46-летнего мужчину на мотоцикле марки «Ямаха» без номеров. Правоохранители пытались остановить водителя, они объявили об этом по громкоговорителю. Однако мотоциклист пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.Сотрудники ГИБДД преследовали местного жителя на служебной «Ладе Гранте». Во время погони по грунтовой дороге мужчина потерял управление и упал с мотоцикла. За считанные минуты он оказался под колесами авто.По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».- В рамках уголовного дела следствием проведены осмотры места происшествия, транспортных средств, назначены необходимые экспертизы, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.