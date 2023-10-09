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В Ростовской области мотоциклист погиб под колесами машины ДПС во время погони

В Ростовской области мотоциклист погиб под колесами машины ДПС во время погони
В Ростовской области мотоциклист погиб под колесами машины ДПС. Авария случилась вечером 8 октября на территории Чертковского района. Информацию об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Предварительно неподалеку от хутора Полтава полицейские заметили 46-летнего мужчину на мотоцикле марки «Ямаха» без номеров. Правоохранители пытались остановить водителя, они объявили об этом в громкоговоритель. Однако мотоциклист пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

Полицейские преследовали местного жителя на служебной «Ладе Гранте». Во время погони мужчина потерял управление и упал с мотоцикла. За считанные минуты он оказался под колесами авто.

В результате случившегося мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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