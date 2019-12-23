В Ростовской области зарегистрировали восемь случаев бешенства



Восемь случаев заболевания бешенством выявили в Ростовской области. Вирусом были заражены четыре лисы, три собаки и один волк. Об этом сообщает Управлением Роспотребнадзора по донскому региону. За период в 11 месяцев это довольно большое количество заболеваний, так что эпизоотическая обстановка по бешенству в области считается напряжённой.



Больных животных находили, в основном, на территории охотохозяйств. Вылечить бешеных зверей невозможно, поэтому их застрелили.

Это вирусное заболевание поражает нервную систему и всегда заканчивается летальным исходом. Человек может заразиться от укуса больных зверей. Основные переносчики — лисы, волки, еноты, летучие мыши, лошади, рогатый скот, кошки и грызуны. В случае укуса следует сразу обратиться в больницу.