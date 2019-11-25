В Ростовской области из-за бешеной лисы ввели карантин



Очередной случай заражения бешенством выявили в Ростовской области. Больную лису обнаружили на территории охотхозяйства в Тацинском районе. Животное пришлось застрелить.



Из-за этого случая на территории хозяйства ввели карантин сроком на два месяца. Лиса могла заразить других зверей бешенством, так что специалистам и егерям предстоит разложить в лесу 1 600 доз вакцины, которую съедят плотоядные животные. В ближайшие дни ветеринары сделают прививки всем животным в хуторе Гремучем, который прилегает к неблагополучной территории.



Недавно в Песчанокопском районе застрелили бешеного волка. От животных болезнь передаётся через укусы. Самыми распространёнными носителями являются лисы, еноты, енотовидные собаки, лошади, летучие мыши и крысы. Инфекция является смертельно опасной. Если вас укусило дикое животное, незамедлительно обратитесь к врачу, чтобы вовремя получить медицинскую помощь.