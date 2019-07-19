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Три случая заражения бешенством зарегистрированы в Ростовской области

Три случая заражения бешенством зарегистрированы в Ростовской области
В Ростовской области зафиксировали три случая заражения бешенством среди животных. В донском управлении Роспотребнадзора отметили, что в регионе сохраняется напряжённая обстановка по уровню заболеваемости. За шесть месяцев 2019 года за помощью обратились 6 143 человека, из них 69 пострадали от укусов диких животных.

Отмечается, что Россия относится к группе стран со средним уровнем риска заражения человека бешенством. Это вирусное заболевание, которое поражает нервную систему. Без профилактики заражение бешенством всегда имеет летальный исход. Вероятность заболевания повышается после укусов диких животных — лис, волков, енотов, собак, летучих мышей, грызунов, лошадей. Чаще всего бешенство встречается у енотовидных собак, лис и волков. Они же могут укусить и домашних животных.

В случае, если вас укусило дикое животное, следует немедленно обратиться в травмпункт.

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