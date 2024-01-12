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В Ростовской области зарегистрировали первый случай заражения малярией

В Ростовской области зарегистрировали первый случай заражения малярией
В Ростовской области зафиксировали первый случай заражения малярией. Опасную инфекцию обнаружили у жителя Азова. Информацию об этом сообщил главный врач азовской ЦГБ Вадим Бридковский в эфире ТРК «Пульс».

Горожанин уехал на зимние каникулы в Африку. Вероятно, там его укусил зараженный комар. Случай стал первым в Азове за последние 20 лет.

Малярией можно заразиться через укус комара. Также подхватить опасную инфекцию возможно при переливании крови или использовании инфицированных инъекционных игл. Болезнь сопровождается высокой температурой, ознобом, недомоганием и слабостью.

Кроме того, в последнее время жители чаще стали обращаться с корью.

- У нас два заболевания, которых мы раньше не видели. Корь достаточно часто начала встречаться, особенно у непривитых. Мы госпитализируем и оказываем амбулаторную помощь больным, - рассказал порталу Donday.ru Вадим Бридковский.

Корь передается воздушно-капельным путем. Заражаются при контакте с больным почти все, кто не привит от инфекции.
Фото: Rostov.ru
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