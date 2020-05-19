Первый случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой выявили в Ростовской области

В Ростовской области зарегистрировали случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой. Инфицирование выявили впервые с начала 2020 года. Об этом во время заседания правительства сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.Случай зафиксировали в Красносулинском районе. Мужчина ухаживал за мелким рогатым скотом и подхватил болезнь от животных. Это связано с тем, что ряд территорий в Ростовской области не обрабатывают в достаточной мере от клещей. Как сообщил санврач, даже к первичной обработке крупного рогатого скота не приступили в Весёловском, Матвеево-Курганском и Волгодонском районах. Обработку мелкого рогатого скота не начали в Новочеркасске, Таганроге, Миллеровском, Мясниковском, Егорлыкском, Советском, Константиновском, Усть-Донецком, Октябрьском и Мартыновском районах. В недостаточной мере обработку проводят в Волгодонском и Матвеево-Курганском районах.Чаще всего человек заражается крымской геморрагической лихорадкой после укуса инфицированного клеща. Симптомы болезни — высокая температура тела, слабость, ломота. Если вовремя не начать лечение, пациент может умереть.