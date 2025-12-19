Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жителей Ростова-на-Дону попросили не приближаться к оборванным после атаки БПЛА проводам ЛЭП

Жителей Ростова-на-Дону попросили не приближаться к оборванным после атаки БПЛА проводам ЛЭП
Жителей Ростова-на-Дону попросили не приближаться к оборванным после атаки БПЛА проводам ЛЭП. «Россети Юг» обращаются к жителям Ростова-на-Дону с настоятельной просьбой соблюдать повышенные меры предосторожности вблизи линий электропередачи.

После ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел обрыв высоковольтной ЛЭП, создавший опасность для жизни и здоровья.

По информации компании, обрыв линии электропередачи оставил без электроснабжения, тепла и воды жителей Советского и Октябрьского районов города. Специалисты «Ростовэнерго» в экстренном порядке проводят восстановительные работы, переключая потребителей на резервные источники питания.

Крайне важно: приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на восемь метров, запрещено! Это смертельно опасно!

При обнаружении оборванных проводов немедленно сообщите об этом в соответствующие службы и держитесь на безопасном расстоянии!
Фото: Россети Юг
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.