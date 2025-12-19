Фото: Россети Юг

Жителей Ростова-на-Дону попросили не приближаться к оборванным после атаки БПЛА проводам ЛЭП. «Россети Юг» обращаются к жителям Ростова-на-Дону с настоятельной просьбой соблюдать повышенные меры предосторожности вблизи линий электропередачи.После ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел обрыв высоковольтной ЛЭП, создавший опасность для жизни и здоровья.По информации компании, обрыв линии электропередачи оставил без электроснабжения, тепла и воды жителей Советского и Октябрьского районов города. Специалисты «Ростовэнерго» в экстренном порядке проводят восстановительные работы, переключая потребителей на резервные источники питания.Крайне важно: приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на восемь метров, запрещено! Это смертельно опасно!При обнаружении оборванных проводов немедленно сообщите об этом в соответствующие службы и держитесь на безопасном расстоянии!