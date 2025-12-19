Фото: Дондей

В Ростове 158 многоэтажек в Военведе остались без тепла из-за атаки беспилотников. Об этом проинформировала региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.Теплоснабжение приостановили на улицах Таганрогской и Гагаринской. Под отключения попали 158 многоквартирных домов. Сложившаяся проблема связана с аварийным отключением электроэнергии из-за беспилотной атаки.Помимо этого, в Ростовводоканале сообщили, что из-за аварии на линиях нет и холодного водоснабжения.Спецслужбы делают все необходимое для восстановления снабжения в кратчайшие сроки.Напомним, за минувшую ночь над Ростовской областью были уничтожены 36 дронов. В результате падения БПЛА были повреждены высоковольтные линии электропередачи. Это привело к частичной остановке электро-, тепло- и водоснабжения в Советском и Октябрьском районах.Отметим, что проблема с теплоснабжением в донской столице возникла еще 15 декабря. В тот день из-за аварии на ТЭЦ-2 без тепла остались свыше 1 400 домов. Как сообщают горожане, через пять дней с момента инцидента не во всех домах еще достаточно теплые батареи.