Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове 158 многоэтажек в Военведе остались без тепла из-за атаки беспилотников

В Ростове 158 многоэтажек в Военведе остались без тепла из-за атаки беспилотников
В Ростове 158 многоэтажек в Военведе остались без тепла из-за атаки беспилотников. Об этом проинформировала региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

Теплоснабжение приостановили на улицах Таганрогской и Гагаринской. Под отключения попали 158 многоквартирных домов. Сложившаяся проблема связана с аварийным отключением электроэнергии из-за беспилотной атаки.

Помимо этого, в Ростовводоканале сообщили, что из-за аварии на линиях нет и холодного водоснабжения.

Спецслужбы делают все необходимое для восстановления снабжения в кратчайшие сроки.

Напомним, за минувшую ночь над Ростовской областью были уничтожены 36 дронов. В результате падения БПЛА были повреждены высоковольтные линии электропередачи. Это привело к частичной остановке электро-, тепло- и водоснабжения в Советском и Октябрьском районах.

Отметим, что проблема с теплоснабжением в донской столице возникла еще 15 декабря. В тот день из-за аварии на ТЭЦ-2 без тепла остались свыше 1 400 домов. Как сообщают горожане, через пять дней с момента инцидента не во всех домах еще достаточно теплые батареи.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.