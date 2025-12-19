Новости
Желтый уровень погодной опасности объявили на Дону из-за тумана и гололедицы

В связи с ухудшением погодных условий на территории Ростовской области введен желтый уровень погодной опасности. Причина - сочетание гололедицы и густого тумана, создающих риски для участников дорожного движения и пешеходов.

Желтый уровень - погодные условия потенциально опасны, возможны осадки, грозы, молнии, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры. Часто желтый уровень опасности объявляется из-за сильного ветра.

Синоптики предупреждают о гололеде до 14:00 сегодняшнего дня (19 декабря) и с 21:00 19 декабря до 13:00 20 декабря. Густой туман сохранится в регионе до 09:00 22 декабря.
Фото: Donday
