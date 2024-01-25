В 11 детсадах Ростова ввели ограничения из-за роста заболеваемости корью

Фото: Rostov.ru.

Из-за роста заболеваемости корью в 11 детских садах Ростова ввели ограничения. Как сообщили в региональном правительстве, посещать дошкольные учреждения не смогут зараженные и непривитые дети, у которых не было ранее этой инфекции. Ограничения действуют 21 день.По данным на 25 января, всего в Ростовской области зараженных корью выявили в 17 детсадах. При этом групповых случаев не зарегистрировано.— Детсады не закрыты, в них ограничен доступ определенным категориям: непривитым и непереболевшим, — подчеркнули власти региона.Сколько всего детей подхватили инфекцию и в каких городах, кроме Ростова, обнаружили корь, не уточняется.Вирус кори поражает поверхность дыхательных путей и кожу человека. На теле больного появляется сыпь, из-за воспаленных стенок внутренних органов начинается тошнота. Все это сопровождается высокой температурой в течение 10-15 дней.К счастью, современная медицина научилась эффективно бороться с заболеванием, и смертность от кори практически равна нулю. Но болезнь может давать очень серьезные побочные эффекты, особенно у взрослых. Последствиями инфекции могут стать менингит, энцефалит и осложнения на сердечно-сосудистую систему и дыхательные пути.