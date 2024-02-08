Василий Голубев прокомментировал напряженную ситуацию с корью в Ростовской области

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Губернатор Ростовской области прокомментировал напряженную ситуацию с корью на пресс-конференции 8 февраля.- В 2023 году всего было зарегистрировано 375 случаев заражения корью. При этом годом ранее не было зарегистрировано ни одного заболевшего, - отметил глава региона.Только за январь 2024 года опасное заболевание подхватили 200 жителей Ростовской области. Более половины заболевших из Ростова. Следующие по количеству - Новочеркасск, Батайск, Таганрог и Аксайский район. Единичные случаи зарегистрированы в Шахтах и Октябрьском районе. Ситуация в регионе по-прежнему сложная. В некоторых больницах сообщают об отсутствии вакцины.Василий Голубев сообщил, что в запасе имеется еще 5 тысяч доз вакцин от кори. Планируется закупить еще 16 тысяч доз.Корь является высокозаразным инфекционным заболеванием. Болезнь протекает с высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью на кожных покровах.