В Ростовской области зафиксировали рекордное число человек, победивших коронавирус
В Ростовской области зарегистрировали рекордное число выздоровевших от коронавируса. За прошедшие 24 часа вирус побороли 576 человек.
С начала пандемии опасную инфекцию удалось победить 134 279 жителям. Многие из заразившихся находились на самоизоляции до полного выздоровления.
Чаще всего заболевшие жаловались на высокую температуру, кашель и мышечную боль. Реже пациенты обращались с диареей и насморком.
Курс лечения состоит из комплексного использования сильнодействующих препаратов и антибиотиков. Обезболивающие, жаропонижающие и сорбирующие медикаменты пациентам назначают в дополнение к основному лекарству.
Антибиотики следует использовать при осложнениях болезни, когда размножается патогенная микрофлора.