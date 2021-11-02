В Ростовской области зафиксировали рекордное число человек, победивших коронавирус

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В Ростовской области зарегистрировали рекордное число выздоровевших от коронавируса. За прошедшие 24 часа вирус побороли 576 человек.С начала пандемии опасную инфекцию удалось победить 134 279 жителям. Многие из заразившихся находились на самоизоляции до полного выздоровления.Чаще всего заболевшие жаловались на высокую температуру, кашель и мышечную боль. Реже пациенты обращались с диареей и насморком.Курс лечения состоит из комплексного использования сильнодействующих препаратов и антибиотиков. Обезболивающие, жаропонижающие и сорбирующие медикаменты пациентам назначают в дополнение к основному лекарству.Антибиотики следует использовать при осложнениях болезни, когда размножается патогенная микрофлора.