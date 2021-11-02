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В Ростовской области зафиксировали рекордное число человек, победивших коронавирус

В Ростовской области зафиксировали рекордное число человек, победивших коронавирус

В Ростовской области зарегистрировали рекордное число выздоровевших от коронавируса. За прошедшие 24 часа вирус побороли 576 человек.

С начала пандемии опасную инфекцию удалось победить 134 279 жителям. Многие из заразившихся находились на самоизоляции до полного выздоровления.

Чаще всего заболевшие жаловались на высокую температуру, кашель и мышечную боль. Реже пациенты обращались с диареей и насморком.

Курс лечения состоит из комплексного использования сильнодействующих препаратов и антибиотиков. Обезболивающие, жаропонижающие и сорбирующие медикаменты пациентам назначают в дополнение к основному лекарству.

Антибиотики следует использовать при осложнениях болезни, когда размножается патогенная микрофлора.
Фото: autoreview.ru
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