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От коронавируса выздоровели еще 296 жителей Ростовской области

От коронавируса выздоровели еще 296 жителей Ростовской области
В Ростовской области увеличилось число выздоровевших от COVID-19. За сутки со 2 по 3 августа вирус побороли 296 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 97 941 жителя региона.

Несмотря на немаленькие показатели по количеству выздоровевших, зараженных с каждым днем выявляют еще больше. За последние сутки инфекцию подхватили 444 человека - очередное рекордное число. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 110 937 человек.

Большинство из них уже выздоровели. Сейчас в стационарах находятся 3 660 пациентов. Среди них 344 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Тяжелые случаи заболевания нередко заканчиваются летальным исходом. За последние сутки от COVID-19 скончались 18 человек, а общее количество умерших достигло 5 259.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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