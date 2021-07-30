От коронавируса выздоровели еще 296 жителей Ростовской области

В Ростовской области увеличилось число выздоровевших от COVID-19. За сутки со 2 по 3 августа вирус побороли 296 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 97 941 жителя региона.Несмотря на немаленькие показатели по количеству выздоровевших, зараженных с каждым днем выявляют еще больше. За последние сутки инфекцию подхватили 444 человека - очередное рекордное число. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 110 937 человек.Большинство из них уже выздоровели. Сейчас в стационарах находятся 3 660 пациентов. Среди них 344 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Тяжелые случаи заболевания нередко заканчиваются летальным исходом. За последние сутки от COVID-19 скончались 18 человек, а общее количество умерших достигло 5 259.