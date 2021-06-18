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На Дону коронавирус побороли 168 человек за сутки

На Дону коронавирус побороли 168 человек за сутки
В Ростовской области растет число выздоровевших от коронавируса. За сутки с 20 по 21 июня опасную инфекцию побороли 168 человек.

Растет и число зараженных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 169 дончан. Всего за период пандемии пациентами с COVID-19 стал 97 521 человек. Из них 89 393 уже выздоровели - это составляет 91,6%.

В стационарах сейчас получают лечение 1 122 пациента, из которых 140 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи борются за жизнь каждого из них, однако спасти тяжелобольных дончан удается не всегда. За минувшие сутки вирус забрал жизни трех пациентов ковидных госпиталей. Как сообщили в региональном правительстве, скончались 83-летняя женщина и двое мужчин 44 и 83 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями. Всего с начала пандемии число летальных случаев от COVID-19 достигло 4 613 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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