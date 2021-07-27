За сутки на Дону выявили рекордное число заболевших COVID-19 с начала пандемии

За сутки с 28 по 29 июля в Ростовской области выявили рекордное число заболевших от COVID-19. Ещё 403 случая заражения нашли специалисты. Так много человек не заражались ни в пик первой, ни в пик второй волны распространения. Информация об этом появилась на сайте правительства донского региона.Чаще всего заражаются молодые люди в возрастной группе от 18 до 45 лет, их больше 38%. Также в группе риска находятся ростовчане и жители области от 46 до 65 лет. Реже всего заболевают люди старше 80 лет.Кроме того, на Дону продолжают вакцинироваться. За прошедшие сутки первую дозу прививки ввели 13 746 человек. Полностью завершили вакцинацию 14 378 жителей области за сутки и больше 708 тысяч - за весь период пандемии.На 29 июля в Ростовской области за всё время коронавирус подхватили 108 782 человека. Смог побороть опасную инфекцию лишь 96 531 заразившийся. Скончались от болезни 5 140 граждан.