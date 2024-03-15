В Ростовской области задержали беглеца, который 20 лет скрывался от приговора суда

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

В Таганроге задержали 47-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Ему удавалось 20 лет скрываться от правосудия. Информацию об этом сообщили в ГУФСИН по Ростовской области 15 марта.В 2004 году уроженец Сунженского района Чечено-Ингушской АССР совершил несколько разбойных нападений. В 2007 году в отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Разбой». Приговором суда ему назначили 6 лет лишения свободы заочно, так как на оглашение приговора он не явился.До 14 марта 2024 года ему удавалось скрываться от правосудия. Мужчина неоднократно менял свое место жительства и буквально ускользал из рук правоохранителей. Только сейчас преступника задержали. Он находился в приморском городе.Вероятно, теперь срок беглец будет отбывать в Ростовской области.