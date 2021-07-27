Мужчину, изнасиловавшего школьницу из Ростова, нашли в Венгрии

Насильника 15-летней девочки из Ростова-на-Дону нашли в Венгрии. Вардан Хачатрян находился в федеральном розыске почти 30 лет.Мужчина совершил преступление 14 мая 1994 года. Тогда 15-летняя школьница с подругой зашла после уроков в гости к знакомому. Там же был и Хачатрян. Он изнасиловал девочку и вскоре уехал за границу.Правоохранители разыскивали преступника долгие годы, но не могли найти. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». В 2007 году Кировский районный суд Ростова заочно осудил Вардана на пять лет лишения свободы.Найти Хачатряна удалось только спустя 14 лет после вынесения приговора. Мужчину задержали в Будапеште. Как сообщили в МВД России, 29 июля его доставят в Москву в сопровождении спецконвоя. Там насильнику предстоит отбыть срок. Не исключено, что мужчине придется пробыть за решеткой дольше, чем пять лет, которые изначально назначил суд.