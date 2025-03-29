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В Ростовской области заблокированы сайты с нелегальной продажей лекарств. Об этом сообщили в региональном управлении Росздравнадзора.За 2025 год выявили 647 интернет-площадок и аккаунтов в соцсетях, предлагавших незаконные лекарства. На этих ресурсах можно было купить инсулин, препараты для разжижения крови, антибиотики, средства для повышения потенции и препараты для снижения веса.Для сравнения: в 2024 году было заблокировано 230 подобных сайтов.Росздравнадзор предупредил, что покупка лекарств вне лицензированных аптек может представлять опасность для здоровья.