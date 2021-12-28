На Дону за сутки зафиксировали 731 отрицательный ПЦР-тест

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В Ростовской области за минувшие сутки еще 731 человек победил коронавирус. Им больше не нужно соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщает правительство донского региона.За весь период пандемии число выздоровевших составило 173 084 человека. Сейчас медики в стационарах оказывают качественную помощь 2 146 пациентам с подтвержденным коронавирусом. Из них в тяжелом состоянии находятся 26 человек. Их ввели в искусственную кому и подключили к аппаратам ИВЛ. Это было необходимо из-за сильного поражения легких. Еще 243 человека чувствуют себя лучше - они могут передвигаться и дышать сами.В медицинской практике случается так, что уже переболевший коронавирусом человек заболевает повторно. Здесь эффективным методом борьбы станет вакцинация и коллективный иммунитет.Напомним, что за последнюю неделю темпы роста заболеваемости снизились. За минувшие сутки коронавирус подтвердился лишь у 427 жителей Ростовской области. Общее число заболевших составило 193 518. Из них скончалось более девяти с половиной тысяч.