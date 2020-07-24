В Ростовской области за сутки COVID-19 заразились 135 человек

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В донском регионе продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 подтвердили у 135 жителей. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 27 июля.По данным Роспотребнадзора, общее число инфицированных достигло 12 405. Среди новых заражённых большинство - люди в возрасте от 46 до 65 лет.Напомним, за последнее время коэффициент распространения опасного вируса снизился до 1,06. Уже вторые сутки он держится в одном значении. Жителей и гостей Ростовской области по-прежнему просят соблюдать «масочный» режим.