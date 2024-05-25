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В Ростове сохраняется высокий риск возникновения пожаров

В Ростове сохраняется высокий риск возникновения пожаров
Особый период в Ростовской области был продлен из-за угрозы пожаров. В некоторых районах Дона 25 и 26 мая прогнозируется повышенная пожароопасность.

Ожидается критическая пожарная опасность пятого класса в северо-восточных, северо-западных, центральных, юго-восточных районах и Приазовье, включая Ростов-на-Дону. МЧС призывает жителей быть бдительными и соблюдать требования пожарной безопасности.

Крайне не рекомендуется разводить огонь, оставлять грили без наблюдения и неосторожно избавляться от сигаретных окурков. В лесных районах огонь может стремительно распространяться, что требует повышенного внимания. Несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к разрушительным пожарам в регионе. Это особенно важно для лесных зон, где огонь может быстро распространяться, вызывая пожары, которые могут быть сложными и опасными для ликвидации.

В случае возникновения экстренной ситуации помощь можно вызвать по номерам: 101 или 112.
Фото: МЧС по РО.
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