В Ростовской области за месяц подорожали свинина, свёкла и картофель

В Ростовской области за месяц подорожали свинина, свёкла и картофельНа Дону подорожали мясо, свёкла и картофель. Изменения цен с апреля по май опубликовал Ростовстат 10 июня. Все продукты из перечня входят в минимальную потребительскую корзину.Ещё в апреле килограмм баранины стоил 420 рублей. Свинина и говядина в среднем покупались за 280 и 366 рублей соответственно. Сейчас баранину можно взять уже за 426, свинину - за 287, а говядину - за 369 рублей .Значительно подорожала и свёкла. За месяц её цена увеличилась больше чем на 20%, с 45 до 58 рублей за килограмм. Вместе с ней поднялась стоимость на картофель. Теперь она стоит на 6 рублей дороже.Несмотря на это есть и хорошие новости. За месяц некоторые товары, наоборот, подешевели. Так, цена на огурцы упала ещё на 27 рублей. Это почти 20% от их стоимости за прошлый месяц. Теперь их можно взять всего за 110 рублей в среднем.Цена на яйца снизилась на 10%. Теперь их отдают всего за 78 рублей, вместо 87 как в апреле. Стоимость помидоров тоже падает, теперь они стоят на 9 рублей дешевле. То есть 131 рубль. Цена на остальные продукты из списка изменилась не существенно.