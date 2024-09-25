В Ростовской области выявили первый случай заражения новым штаммом COVID-19

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В Ростовской области зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом COVID-19 — ХЕС. Он является результатом рекомбинации штаммов «Флит» и «Омикрон». Информирует региональный Роспотребнадзор.Первый случай ХЕС был зафиксирован в Германии в июне 2024 года и с тех пор обнаружен в нескольких странах, включая Италию и Францию. В Уфе и донском регионе зарегистрировано по одному случаю заболевания новым штаммом.У пациентов с ХЕС наблюдается лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк. Новый штамм очень заразен, вероятность заразиться после контакта с инфицированным крайне высока.