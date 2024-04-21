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В Ростовской области выявили первый случай заражения лихорадкой Ку

В Ростовской области выявили первый случай заражения лихорадкой Ку
В Ростовской области зарегистрировали первый случай заражения лихорадкой Ку в 2024 году. Опасное заболевание выявили у жителя Ремонтненского района. После поставленного диагноза, его госпитализировали. Об этом 19 апреля сообщили сотрудники регионального Роспотребнадзора.

Лихорадка Ку может передаваться человеку от клещей после укусов. К симптомам инфекции относятся сильные головные боли, повышение температуры тела до +40 градусов, озноб спазмы и многое другое. Если своевременно не обратиться за помощью к врачу, может наступить летальный исходи.
Фото: Правительство Ростовской области
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