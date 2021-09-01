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В Ростовской области - 477 новых зараженных коронавирусом

В Ростовской области - 477 новых зараженных коронавирусом
В Ростовской области выявили 477 новых инфицированных коронавирусом за последние сутки. Данные предоставили в правительстве региона.

По состоянию на 3 сентября снова в лидерах - люди до 45 лет. Таковых за сутки выявили 32,9%. Еще 32,7% - зараженные от 46 до 65 лет; 14,5% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 5% - старше 80 лет. По-прежнему большой процент среди детей - 14,9%. Примечательно, что несовершеннолетние коронавирус чаще переносят в легкой форме, но являются переносчиками болезни и могут быть опасными для своих бабушек и дедушек.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 125 842 человек. Из этого количества не смог побороть инфекцию 6 071 человек.

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