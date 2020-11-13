В Ростовской области выявили 315 новых инфицированных COVID-19

В донском регионе продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние 24 часа было выявлено 315 новых заболевших, а общее число инфицированных достигло 35 281.По официальным данным, в области - 5 982 активных носителя вируса и 28 236 излечившихся. Кроме того, на Дону насчитывают 1 063 смерти от коронавируса. Летом вирус убил 12-летнего мальчика. В октябре от инфекции скончались 23-летняя девушка и 29-летний парень.Ситуация в области до сих пор напряженная. Главе региона пришлось внести дополнительные пункты в постановление 272, чтобы сдержать распространение инфекции.