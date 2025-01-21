В Ростовской области выделят 92 млн рублей на поддержание работы уличных камер

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области продолжат поддерживать работу системы видеонаблюдения «Безопасный город». На эти цели из областного бюджета выделят 92 миллиона рублей.Подрядчик должен будет следить за функционированием системы и проводить ремонт оборудования, поддерживать программное обеспечение и консультировать технических специалистов. Работа подразумевается круглосуточная.Контракт планируют заключить до 31 декабря 2027 года. Подать заявку на участие в тендере можно до 29 января. А 31 января станет известен победитель.Система «Безопасный город» начала действовать в Ростовской области в 2018 году. В общей сложности в 17 городах установили 700 новых камер. Собранные ими данные могут быть использованы спасателями и правоохранительными органами.