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В Ростовской области введен карантин из-за собаки, больной бешенством

В Ростовской области введен карантин из-за собаки, больной бешенством
В Ростовской области введен карантин из-за собаки, больной бешенством. Инцидент произошел в Тарасовском районе. Об этом сообщают органы местного самоуправления.

Согласно документам, карантин был введен на территории частного дома в переулке Западном. Выяснилось, что там проживала зараженная собака. Специалисты установили ограничительные меры для предотвращения распространения бешенства.

В этом районе запрещено лечить, перемещать или вывозить животных, подверженных заболеванию. Также запрещено снимать шкуру с туш животных и посещать это место посторонним лицам. Запрещается проводить ярмарки и перевозить животных в радиусе трех километров.
Фото: DonDay
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