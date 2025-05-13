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В Ростовской области втрое сократилось количество выдачи автокредитов

В Ростовской области втрое сократилось количество выдачи автокредитов
В Ростовской области втрое сократилось количество выдачи автокредитов. Об этом заявили аналитики Национального бюро кредитных историй.

В первом квартале 2025 года в регионе выдали автокредитов на сумму 6,3 миллиарда рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года объем автокредитов составил 17 миллиардов рублей. Таким образом, показатель снизился на 63,5%. Ростовская область заняла первое место среди 20 регионов по падению автокредитования. На втором месте оказалась Новосибирская область с падением на 60,1%. Замыкает тройку лидеров Кемеровская область с показателем снижения в 59%.

Эксперты считают, что уменьшение числа автокредитов связано с ростом рыночных ставок и утилизационного сбора. Эти изменения привели к увеличению стоимости как новых автомобилей, так и расходов на их обслуживание. Раньше автомобили корейских марок могли купить люди со средним доходом. Сейчас даже отечественные ВАЗ стоят от миллиона рублей. Машины премиум-класса стали недоступны для большинства граждан.

Многие люди предпочитают пользоваться такси или общественным транспортом, надеясь, что в будущем цены на автомобили снизятся.
Фото: Ростов.ру
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