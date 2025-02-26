В Ростовской области в январе выдали 2,48 тысячи автокредитов

Фото: Ростов.ру

Ростовская область вошла в пятерку лидеров по выдаче автокредитов в январе. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.В регионе жители получили 2 480 займов на покупку новых и подержанных автомобилей, заняв пятое место среди регионов-лидеров.Соседний Краснодарский край и Республика Татарстан заняли четвертое и третье места с результатами 2,72 и 2,74 тысячи автокредитов соответственно. Московская область расположилась на втором месте с 3,19 тысячи единиц, а лидером стала Москва с 3,54 тысячи займов.В целом по стране показатель выдачи автокредитов резко упал на 42,7%. Особенно заметно снижение в сегменте кредитов на подержанные автомобили.Эксперты связывают это с увеличением утилизационного сбора, ростом рыночных ставок и инфляцией, которая вынуждает автосервисы повышать цены на обслуживание. Кроме того, ужесточились условия кредитования.