В Ростовской области на 122% выросло автокредитование населения

Фото: ростов.ру

В Ростовской области выросло количество автокредитов. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.По данным бюро, за январь-ноябрь 2024 года в стране выдали на 2 150,3 миллиарда рублей на автокредиты. Это на 67% больше, чем в 2023 году.Москва заняла первое место по числу выданных автокредитов — 87 тысяч. На втором месте Московская область с 83 тысячами ссуд. Третье место принадлежит Республике Татарстан с 72 тысячами автокредитов. Замыкает четвёрку лидеров Ростовская область с 65 тысячами ссуд для покупки автомобилей.Ростовская область лидирует среди регионов по росту автокредитования наряду с Крымом, Самарской областью, Чувашией и Нижегородской областью.Жители Ростовской области не могут позволить себе покупку автомобиля без кредита, так как цены на средний сегмент автомобилей в 2022 году превышают один миллион рублей, а средняя зарплата составляет 50-60 тысяч рублей на семью из двух человек. Если учесть ипотеку, расходы на ребенка и личные траты, свободных средств на покупку авто не остается. Люди вынуждены брать кредиты с высокими процентами и невыгодными условиями.