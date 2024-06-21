В Ростовской области врачи спасли малыша с пятикратным обвитием пуповиной

Фото: Правительство Ростовской области

В Тацинском районе Ростовской области малыш чуть не погиб из-за пятикратного обвития пуповиной. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.Роженицу доставили в центральную больницу из соседнего района. После вскрытия околоплодного пузыря врачи обнаружили у новорожденного осложнения. Из-за обвития пуповиной ребенок страдал кислородным голоданием. Такое положение дел очень опасно для жизни младенца. Врачи назначили экстренное кесарево сечение.Когда ребёнка извлекли, врачи обнаружили, что его пуповина была обмотана вокруг шеи пять раз. Это очень редкое явление, которое встречается лишь в 4-5% случаев. К счастью, малыш оказался здоров и набрал 7-8 баллов по шкале Апгар из 10.Сейчас мама и ребёнок чувствуют себя хорошо и уже выписаны из больницы.