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В Ростове спасли младенца с шестикратным обвитием пуповиной

В Ростове спасли младенца с шестикратным обвитием пуповиной
В Ростове спасли младенца с шестикратным обвитием пуповиной. Сообщение об этом поступило в министерство здравоохранения области 25 марта.

В родильный дом при городской больнице № 6 поступила 34-летняя беременная женщина. На 38-й неделе беременности будущая мама уже готовилась к естественным родам. К сожалению, УЗИ показало, что пуповина на шее плода перекручена шесть раз.

Врачи приняли срочное решение о проведении кесарева сечения. В противном случае существовал риск того, что новорожденный задохнется во время родов. Операция прошла успешно.

Мама и ребенок в полном порядке и готовы к выписке из больницы.
Фото: DonDay
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