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В Ростовской области восстановили электроснабжение после ураганного ветра

В Ростовской области восстановили электроснабжение после ураганного ветра
Большая часть жителей Ростовской области получили свет в свои дома после непогоды. Об этом сообщили в «Россети ЮГ».

Утром 9 октября на донской регион обрушилась непогода. В отдельных районах региона были сильный дождь и ветер. Местами скорость потока воздушных масс достигала до 27 метров в секунду. Это стало причиной обрыва линий электропередачи. Без света почти на сутки остались тысячи донских жителей. Перебои с электричеством наблюдались в Гуково, Константиновске и других муниципалитетах области.

- Энергетики продолжают работу в особом режиме до полной ликвидации последствий стихии. Специалисты отрабатывают заявки, которые поступают от бытовых потребителей, - сообщили в ресурсоснабжющей организации.
Фото: «Россети Юг»
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