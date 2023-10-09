В Ростовской области восстановили электроснабжение после ураганного ветра

Фото: «Россети Юг»

Большая часть жителей Ростовской области получили свет в свои дома после непогоды. Об этом сообщили в «Россети ЮГ».Утром 9 октября на донской регион обрушилась непогода. В отдельных районах региона были сильный дождь и ветер. Местами скорость потока воздушных масс достигала до 27 метров в секунду. Это стало причиной обрыва линий электропередачи. Без света почти на сутки остались тысячи донских жителей. Перебои с электричеством наблюдались в Гуково, Константиновске и других муниципалитетах области.- Энергетики продолжают работу в особом режиме до полной ликвидации последствий стихии. Специалисты отрабатывают заявки, которые поступают от бытовых потребителей, - сообщили в ресурсоснабжющей организации.