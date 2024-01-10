В Ростовской области восстановили электроснабжение после сильного снегопада

Фото: Россети Юг

В Ростовской области восстановили электроснабжение после снегопада. Свет появился в домах большей части жителей. Информацию сообщили в «Россети ЮГ».Напомним, в ночь на 9 января на регион обрушился снегопад. Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах на электросетях произошли многочисленные аварии. Уже утром от коммуникаций отрезаны оказались жители Аксайского, Сальского, Зерноградского, Пролетарского районов.Однако к вечеру проблему удалось устранить. Всего для этого задействовали 50 бригад.Напомним, накануне МЧС объявило в донском регионе штормовое предупреждение. Непогода ожидается вплоть до 12 января.