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В Ростовской области восстановили электроснабжение после сильного снегопада

В Ростовской области восстановили электроснабжение после сильного снегопада
В Ростовской области восстановили электроснабжение после снегопада. Свет появился в домах большей части жителей. Информацию сообщили в «Россети ЮГ».

Напомним, в ночь на 9 января на регион обрушился снегопад. Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах на электросетях произошли многочисленные аварии. Уже утром от коммуникаций отрезаны оказались жители Аксайского, Сальского, Зерноградского, Пролетарского районов.

Однако к вечеру проблему удалось устранить. Всего для этого задействовали 50 бригад.

Напомним, накануне МЧС объявило в донском регионе штормовое предупреждение. Непогода ожидается вплоть до 12 января.
Фото: Россети Юг
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