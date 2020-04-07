В Ростовской области водителю мусоровоза дали два года условно за смерть пешехода

Октябрьский районный суд Ростовской области приговорил водителя мусоровоза к двум годам условного заключения. Мужчина насмерть сбил парня.Суд установил, что сотрудник компании «ЮТС» с грузчиком 17 августа 2019 года убрали мусор в Новочеркасске, отвезли его на полигон в Шахтах и ехали обратно через поселок Каменоломни. На повороте водитель превысил скорость и едва не врезался с попутным грузовиком. Пытаясь уйти от столкновения, он съехал на обочину и влетел в толпу людей.Один из парней оказался под мусоровозом. От полученных травм он скончался в районной больнице.Водителя, по вине которого погиб молодой человек, обвинили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он получил два года условно и лишился прав на тот же срок.