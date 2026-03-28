В Ростовской области сотрудники МЧС спасли пять человек за сутки

В Ростовской области за 27 марта в результате чрезвычайных ситуаций спасли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.За этот день были ликвидированы шесть техногенных пожаров, а также трижды выезжали на места дорожно-транспортных происшествий. В операциях участвовало 100 спасателей, которые работали на 25 единиц техники.На 28 марта запланировано проведение 67 мероприятий по выжиганию растительности в 18 муниципалитетах региона.