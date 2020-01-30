В Ростовской области во время строительных работ обнаружили человеческие останки



Несколько скелетов обнаружили в Ростовской области во время строительных работ. Днём 3 февраля в парке культуры и отдыха в Зернограде рабочие рыли землю, чтобы проложить кабель. Когда экскаватор снял слой почвы, под его ковшом люди заметили череп.



Все работы сразу прекратили, о происшествии свидетели сообщили в полицию. На место выехали следователи. Во время проверки они обнаружили в земле в общей сложности останки трёх человек. По предварительной информации, они принадлежат погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Скорее всего, рабочие наткнулись на захоронение времён ВОВ.



- В настоящее время проводится проверка, - добавила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. - Назначена медико-криминалистическая экспертиза.



Специалисты установят точные причину и время смерти.