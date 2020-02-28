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Под Ростовом нашли останки двух человек

Под Ростовом нашли останки двух человек

Костные останки двух человек нашли под Ростовом. Скелеты обнаружили в дачном товариществе «Весна» в Батайске 3 марта.

На человеческие кости наткнулись сотрудники газовой службы, которые проводили в ДНТ работы. Они сообщили о страшной находке в службу 112. Оттуда информация была передана в полицию. На месте работала следственная группа.
- Давность наступления смерти может измеряться десятками лет, - сообщил источник Rostov.ru. – Не исключено, что захоронение относится к периоду Великой Отечественной войны.

Давность захоронения установят специалисты в ходе экспертизы.

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