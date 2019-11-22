В Ростовской области владельцев транспорта, работающего на газе, освободили от транспортного налога



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Собственников транспортных средств, работающих на газе, освободили от транспортного налога. Соответствующие поправки в областной закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» внесли депутаты на очередном 14-м заседании донского парламента.



По мнению председателя Законодательного собрания Александра Ищенко, эта мера поддержки призвана стимулировать переход автовладельцев, а также транспортных предприятий на газ. Этот вид топлива наносит меньший урон окружающей среде.

– Это комплексное решение, направленное на улучшение экологической ситуации в регионе, – добавил спикер.



Налоговые каникулы рассчитаны на три года. По прогнозам, ежегодно в области количество транспорта, использующего газомоторное топливо, в среднем увеличивается на тысячу единиц. На 1 января 2019 года на Дону количество таких автомобилей составляло более шести тысяч единиц.



Ещё одним нововведением очередного заседания стал областной закон «О земельных сертификатах в целях улучшения жилищных условий». Документ предусматривает, что земельный сертификат станет денежной альтернативой земельным участкам, которые положены многодетным семьям.

- За годы реализации программы с 2011 года более 20 тысяч семей уже получили земельные участки. Всего же на учете с этого времени состояли порядка 31 тысячи семей. Количество таких семей постоянно увеличивается, а вот земельных участков становится все меньше. Особенно это касается Ростова, Таганрога и Батайска, поэтому мы вынуждены искать альтернативные пути решения этого вопроса, – прокомментировал Александр Ищенко.



Земельный сертификат семья сможет использовать на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, строительство жилого дома, а также в качестве паевого взноса в жилищный кооператив, погашение жилищного кредита или займа. Его размер приравнен к размеру материнского капитала и с 1 января 2020 года составит 466 тысяч рублей.



Основным вопросом повестки 14-го заседания стало принятие регионального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. По словам министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой, параметры бюджета выросли на 11%. Доходы областной казны учтены в размере 176,2 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые средства из них составляют более 80% от всех поступлений, или 146 млрд рублей.



Основные расходы бюджета на ближайшую трёхлетку, так же как и в предыдущие годы, будут направлены на социальную сферу. Бюджетом предусмотрена индексация зарплат бюджетников и социальных выплат. Кроме того, вводятся новые меры поддержки различных категорий граждан. Например, с 2020 года многодетные семьи, достойно воспитывающие восемь и более детей, снова смогут получить микроавтобус.