Депутаты Ростовской области внесли три поправки в законы, поддерживающие обманутых дольщиков



Донские депутаты усовершенствовали региональное законодательство, поддерживающее обманутых участников долевого строительства. Три поправки в областной закон внесли на 18-м заседании донского парламента 26 марта.



Первая поправка коснется субсидий на достройку проблемных объектов. Деньги будут давать на строительство нескольких домов, расположенных на одной территории. Это позволит рассчитать их общую степень готовности. Согласно второй поправке инвестор при строительстве масштабного объекта должен передать не менее 70% от 5% построенных зданий обманутым дольщикам. В случае отказа граждан от предоставленного жилья оно перейдет в муниципальный фонд.



Третье уточнение в закон позволит предоставить инвестору земельный участок в аренду без торгов. Одно условие: нужно внести изменения в градостроительную документацию, если социально значимый инвестиционный проект во время обращения инвестора с заявлением о признании проекта масштабным не соответствует такой документации.



Также на заседании подняли вопрос о поддержке предприятий, оказавшихся в тяжелой экономической ситуации из-за пандемии COVID-19. Федеральные законы не содержат нормы поддержки бизнесменов в данных условиях, считает председатель Законодательного собрания Александр Ищенко.



− Депутаты Заксобрания Ростовской области предложили создать специальную рабочую группу, которая до 1 сентября 2020 года разработает меры поддержки, − сказал Александр Ищенко.



В число нуждающихся в помощи предприятий входят областные рестораны и туристические компании, которые пострадали из-за ограничений, введенных в связи с риском заражения коронавирусом.



Стоит отметить, что, несмотря на пандемию, в регионе не отменено празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. В федеральные органы власти подготовлено обращение о сохранении исторической памяти в образовательных учреждениях. Будут организованы выездные экскурсии для детей по местам боевой славы, а в туристические рекламно-информационные ресурсы включат памятки о подвигах солдат и героев тыла в годы ВОВ.