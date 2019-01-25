В Ростовской области пытаются спасти абиссинского кота, на которого напали собаки



В Ростовской области ветеринары стараются спасти кота-абиссинца, на которого напали бродячие собаки. Пушистый пациент 28 января попал в клинику Шахт в тяжёлом состоянии, сообщает DonDay Шахты.



В тот день к зоозащитникам обратилась местная жительница. Она рассказала, что к её соседям прибился травмированный породистый кот. Бездомные собаки практически отгрызли ему хвост, у основания которого осталась открытая рана.



Людям не удалось самостоятельно вылечить беднягу, поэтому они отнесли его в приют. Директор Ольга Мосиюк сказала, что с такими ранами животное самостоятельно не поправится. Тазово-хвостовые травмы очень опасны и могут вызвать нарушения в работе мочеиспускательной системы.



При осмотре ветеринары увидели, что у кота началось сильное гнойное воспаление. Они очистили и обработали рану. Сейчас ему дают антибиотики, противовоспалительные препараты и лекарства для повышения иммунитета и регенерации.







Есть опасность, что воспаление перейдёт на кишечник, поэтому за абиссинцем нужно постоянно наблюдать.



Когда красавец выздоровеет, ему будут искать хозяев — старых или новых. Возможно, его владельцы сейчас разыскивают своего любимца. Такие животные обычно проживают в домах и стоят недёшево — около 35 тысяч рублей.



Если же хозяева не откликнутся, то четвероногому найдут новых. Всех неравнодушных просят помочь пациенту. Ему требуются перекись водорода, витафел, солкосерил в ампулах, солкосерил в форме мази и марлевые салфетки.



Финансовую помощь можно оказать по следующим реквизитам:

Карта Сбербанка № 4276 8520 3389 6674, открыта на имя Ольги Мосиюк (директор «Центра Святобор»). Карта привязана к номеру телефона. Если у вас подключен мобильный банк, вы можете отправить смс на номер 900 с текстом ПЕРЕВОД 9064189459 300, где ПЕРЕВОД - команда, дальше - номер телефона без восьмерки и сумма перевода.